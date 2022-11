Blasmusik-​Gruppe Hajec Bloas hören auf

Der 30. Oktober 2022 ging in die Geschichte des Musikvereins Bargau ein. Die im Jahr 2003 entstandene Gruppierung „Hajec Bloas“ spielte sich ein letztes Mal beim Musikalischen Frühschoppen in die Herzen der Zuhörer.

Montag, 07. November 2022

Sarah Fleischer

Die Musiker können auf eine bewegte gemeinsame Geschichte zurück schauen, die sicherlich neben musikalischer Höchstleistung auch viel Spaß am Musizieren und Beisammensein mit sich brachte.







Welche Erfolge die acht Musiker feiern konnten und was sie außer böhmisch-​mährischer Musik noch auf dem Kasten hatten, lesen Sie in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.

Die acht Musiker legen – zumindest für die Kleinformation der Hajec Bloas – ihre Instrumente nieder. Die Gruppe bestand seit bald 20 Jahre aus Peter Barthle, Steffen Huber und Bertram Nagel an den Flügelhörnern, Reinhold Abele an der Klarinette, Magnus Barthle an der Posaune, Florian Geiger an der Tuba, Werner Fritsch am Akkordeon und Christian Stöhr am Schlagzeug.

