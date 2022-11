Gmünd: Weitere Autoaufbrüche im Stadtgebiet

An sechs unterschiedlichen Orten in Schwäbisch Gmünd haben es Unbekannte erneut auf Fahrzeuge der Marken BMW abgesehen. Das berichtet die Polizei.

Montag, 07. November 2022

Alexander Gässler

Am Samstag wurden in der Zeit von 3.45 Uhr bis 11.45 Uhr in der Eutighofer Straße, Am Deutenbach, im Seelenbachweg, in der Mörikestraße, in der Römerstraße sowie Am Römerbad insgesamt sechs Fahrzeuge aufgebrochen. Ziel der Diebe waren erneut vorwiegend die Lenkräder und die fest eingebauten Tachoarmaturen sowie teils im Fahrzeug befindliche Gegenstände.



Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/​3580 entgegen.

Lenkräder sind bei Autoknackern beliebt.



