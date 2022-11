Wissen: Verzicht auf Zeitumstellung könnte Wildunfälle reduzieren

Laut einer US-​amerikanischen Studie würde eine dauerhafte Sommerzeit die Straßen sicherer machen. Bliebe man ganzjährig bei der Sommerzeit, dann könnte dies Wildunfälle etwas reduzieren helfen. So argumentiert ein US-​Forschungsteam in der Fachzeitschrift „Current Biology“.

Das Argument des Forschungsteams: Durch die Zeitumstellung von Sommer– auf Winterzeit seien mit einem Mal mehr Menschen nach Sonnenuntergang unterwegs. Deshalb komme es direkt in der Woche nach der Umstellung zu etwa 16 Prozent mehr Zusammenstößen mit Wildtieren. Hirsche und verwandte Tierarten sind nämlich vor allem in der Morgen-​und Abenddämmerung unterwegs. Zudem sei der Herbst die Paarungszeit der Tiere, in denen sie besonders aktiv seien.

