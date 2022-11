Aktion von Maria 2.0: Unterstützung für Bischof Fürst bei Papst-​Besuch

Foto: Maria 2.0

Seit es die Maria 2.0 — Bewegung gibt, haben sich an vielen Orten der Diözese Rottenburg-​Stuttgart Gruppen gegründet und kämpfen für Veränderung. In einer neuen Aktion wurde Bischof Gebhard Fürst ein Koffer mitgegeben – mit nicht nur symbolischen Inhalten.

Dienstag, 08. November 2022

Sarah Fleischer

Was genau der Koffer alles enthält und welche Forderungen Maria 2.0 stellt, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Sonntag, den 6. November in Wißgoldingen. In der Diözese Rottenburg-​Stuttgart gibt es an über 40 Orten Initiativen und Gruppen der Maria 2.0-Bewegung. In einer gemeinsamen Aktion haben diese für Bischof Dr. Gebhard Fürst einen Koffer gepackt für seine Reise nach Rom zum Ad-​limina-​Besuch der deutschen Bischöfe. Beim Ad-​limina-​Besuch führen die deutschen Bischöfe Gespräche mit dem Papst über die aktuelle Situation der deutschen Kirche, darunter den Synodalen Weg.Im Anschluss an die Übergabe des Koffers segneten die Maria 2.0-Frauen Bischof Fürst für seine Reise nach Rom und wünschten ihm Mut für konstruktive Gespräche mit Papst Franziskus.

