Eschacher Kläranlage wird nachgerüstet

Das Land fördert eine kombinierte Anlage zur Phosphatfällung mit rund 700 000 Euro. Die Gemeinde geht das Großprojekt jetzt an, Gesamkosten: rund 2,8 Millionen Euro.

Mittwoch, 09. November 2022

Alexander Gässler

Was auf dem Gelände der Kläranlage entsteht und wie die Phosphatfällung funktioniert, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Die Auftragsbücher der Unternehmen sind voll. Also hat es von der Planung bis zum Spatenstich gut zwei Jahre gedauert. Das Abtsgmünder Ingenieurbüro Strobel hat mit seiner Arbeit jedenfalls schon im Jahr 2020 begonnen. 2021 wurden die Förderanträge gestellt, im März 2022 wurden die Arbeiten ausgeschrieben. Und inzwischen sind alle Gewerke vergeben, wie Matthias Strobel sagt. Man müsse heutzutage eben etwas mehr Zeit einkalkulieren, meint Bürgermeister Jochen König.

