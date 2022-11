Impfstützpunkt im DRK-​Zentrum Gmünd: Wie groß ist der Andrang?

Archiv-​Foto: fleisa

Vor rund einem Monat, Ende September, wurde der Impfstützpunkt in der Bocksgasse geschlossen. Seit Anfang Oktober wird nur noch einmal pro Woche im DRK-​Zentrum geimpft, nach wie vor auch ohne Termin. Ein Update.

Mittwoch, 09. November 2022

Sarah Fleischer

Kreisimpfarzt Peter Schmidt war sich sicher, dass die Nachfrage nach Impfungen anhalten würde. Denn im Herbst begannen die Corona-​Infektionszahlen wieder zu steigen, zugleich war der an die Omikron-​Variante angepasste BA.1-Impfstoff zugelassen worden.



Wie sieht es also jetzt aus, einen Monat nach dem Umzug ins DRK-​Zentrum ? „Wir sind wirklich zufrieden“, sagt Schmidt. Die Nachfrage sei besonders in den erste Wochen nach der Schließung des Standorts in der Bocksgasse noch groß gewesen.