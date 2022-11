Lorcher Dance and Gymnastics kämpfen um DM-​Titel

Foto: TSV Lorch

Für das Showakrobatik-​Team Dance and Gymnastics des TSV Lorch geht es am kommenden Samstag in Neumünster (Schleswig-​Holstein) um den deutschen Meistertitel „DTB-​Showgruppe 2022“.

Mittwoch, 09. November 2022

Benjamin Richter

Durch den Gewinn des baden-​württembergischen Meistertitels „STB-​Showguppe 2022“ im Mai dieses Jahres in Lahr haben sich die Dance and Gymnastics des TSV Lorch für das Bundesfinale „Rendezvous der Besten“ des Deutschen Turnerbundes in Neumünster (Schleswig-​Holstein) qualifiziert. Dort kämpft das Lorcher Team nun am kommenden Samstag um den DM-​Titel „DTB-​Showgruppe 2022“.Nach der Berufung in das deutsche DTB-​Nationalteam für die Teilnahme an der Gymnaestrada 2022 in Tampere/​Finnland im vergangenen Juli ist der Start in Neumünster der zweite große Saisonhöhepunkt dieses Jahres für die DGs.

