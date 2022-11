Verein „Schlösser Burgen Gärten Baden-​Württemberg“: Tagung in Gmünd und Lorch

Archiv-​Foto: gbr

Schlösser, Burgen, Klöster und deren Gärten sind beliebte Ausflugsziele. Doch wer kümmert sich um deren Erhalt und Unter– stützung in Krisenzeiten? Dafür gibt es den Verein „Schlösser Burgen Gärten Baden-​Württemberg“, der nun zum ersten mal in Gmünd tagte.

Mittwoch, 09. November 2022

Sarah Fleischer

Das Rokokoschlösschen, Wäscherschloss und viele weitere Schlösser, Burgen und Gärten in ganz Baden-​Württemberg sind Kulturgüter, deren Schutz sich der Verein „Schlösser Burgen Gärten Baden-​Württemberg“ zur Aufgabe gemacht hat. Darunter sind sowohl private, kommunale als auch staatliche Anlagen. Die einmal jährlich stattfindende Tagung findet 2022 zum ersten Mal in Schwäbisch Gmünd statt – denn Gmünd ist erst seit 2020 Mitglied und durfte so die Tagung ausrichten.