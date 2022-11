Wißgoldingen: 100000 Euro Schaden bei Brand

Bei einem Brand am Mittwochvormittag in Waldstetten-​Wißgoldingen entstand ein Schaden von geschätzt rund 100000 Euro.

Mittwoch, 09. November 2022

Sarah Fleischer

Ersten Einschätzungen nach beläuft sich der Schaden auf rund 100000 Euro, der bei einem Brand am Mittwochvormittag entstand. Gegen 11.30 Uhr brach vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an der rückwärtigen Seite eines Gebäudes im Forchenweg ein Feuer aus. Dieses breitete sich so weit aus, dass auch das Dach in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zum Löschen des Brandes waren die Freiwilligen Feuerwehren Wißgoldingen und Waldstetten mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

