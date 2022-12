Aufbaugymnasium und Landesfinanzschule: Das Baudenkmal wird saniert

Als im November vor 50 Jahren die letzten Schüler des Aufbaugymnasiums vom Franziskaner in die Neubauten am Herlikofer Berg zogen, war dies auch baulich ein Zeitsprung vom Mittelalter in die moderne Zeit. Seit 30 Jahren residiert dort die Landesfinanzschule. Nicht zuletzt im Hinblick auf Energiesparen und Klimaschutz ist die Sanierung dieser denkmalgeschützen Gebäude gleichermaßen Herausforderung und Daueraufgabe.

Das Aufbaugymnasium mit Internat, das musisch begabten Jugendlichen die Chance eröffnete, als Quereinsteiger aus der Haupt– oder Realschule das Abitur zu machen, war seinerzeit eine besondere Schule – und dies schlug sich in der besonderen Architektur von Prof. Hans Auras nieder. Dieser Gestaltungsqualität aus den 60er– und 70er-​Jahren hat man durch ihre Erhebung zum Baudenkmal Rechnung getragen. Die Optik war damals zukunftsweisend, die energetische Ausstattung keineswegs.







Lesen Sie am 1. Dezember in der Rems-​Zeitung, was an dieser Architektur so besonders ist und wie das Land als Eigentümer die Sanierung angeht. Dies macht das Land übrigens so gut, dass es dafür sogar die Auszeichnung „Beispielhaftes Bauen im Ostalbkreis“ gab.



