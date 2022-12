Digitalisierung zum Anfassen: Truck der expedition d am Parler Gymnasium

Die Digitalisierung ist überall – in der Verwaltung, im Gesundheitssystem, in den Schulen und in der Berufswelt. Der Truck der Bildungsinitiative expedition d zeigt Schülern des Parler Gymnasiums diese Woche, wie die Digitalisierung die Arbeitswelt verändert.

Donnerstag, 01. Dezember 2022

Sarah Fleischer

Wie genau Digitalisierung später in Arbeits– und Lebenswelt aussehen kann, das erklären die Coaches Aurelia Stein und Dr. Markus Döring vom 31. November bis zum 2. Dezember im zweistöckigen Truck von expedition d. Die Bildungsinitiative expedition d ist für das Programm Coaching4Future unterwegs und bringt digitale Schlüsseltechnologien auf die Schulhöfe Baden-​Württembergs. „Wir wollen die Jugendlichen für die Umwälzungen durch die Digitalisierung, für die Chancen, aber auch für die Herausforderungen sensibilisieren“, so Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-​Württemberg Stiftung. Weitere Partner der Initiative sind die Agentur für Arbeit und Südwest Metall.





Mehr über die Initiative und den Truck lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



„Wir wollen den Schülern mit diesem Truck die Möglichkeit geben, Neues zu erfahren und auszuprobieren“, erklärt Thomas Eich, Schulleiter des Parler Gymnasiums. „Vielen von ihnen ist gar nicht klar, was Digitalisierung eigentlich bedeutet, welche Chancen darin stecken und was das für ihre berufliche Zukunft bedeutet – dabei haben sie durch ihre Smartphones tagtäglich damit zu tun.“

