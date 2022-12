Beilage „Wochenende“: Jetzt ist die beste Zeit für Esskastanien

Foto: Ursula Dubisar

Esskastanien oder Maroni gehören für viele Menschen genauso zum Weihnachtsmarkt wie Glühwein, Lebkuchen oder Krippenfiguren. Das Foto auf der Titelseite der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung zeigt offene Esskastanien — die Fruchtbecher haben sich geöffnet und geben den Blick auf die Nüsse frei. Ein Beispiel dafür, dass die wirklich guten Dinge manchmal eine stachelige Hülle haben.

Samstag, 10. Dezember 2022

Franz Graser

43 Sekunden Lesedauer



In der Wochenendbeilage begegnen wir unter anderem dem Fußballfan Michael Fischer aus Weiler in den Bergen. Er hat den Oman, Ägypten, Katar und Jordanien bereist und in Katar zwei WM-​Spiele der deutschen Nationalmannschaft gesehen. Fischer erzählt, wie er die WM erlebt hat und äußert sich zum enttäuschenden Abschneiden der deutschen Elf bei der WM. Trotzdem: Das WM-​Abenteuer hat sich für ihn gelohnt.







Schauort dieser Ausgabe ist Tierhaupten. Die Geschichte dieses Teilorts von Täferrot reicht bis ins Mittelalter zurück. Bemerkenswert an dem Ort mit seinen 330 Bewohnerinnen und Bewohnern ist der enge Zusammenhalt untereinander.





Darüber hinaus enthält die Ausgabe zahlreiche Berichte aus dem Vereinsleben, faszinierende Leserfotos und viel Rätselspaß.





