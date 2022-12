Lange Einkaufsnacht im Advent in Gmünd: Keine großen Kundenströme

Woran es genau gelegen hat, dass die lange Einkaufsnacht keine großen Kundenströme in die Läden gebracht hat, lässt sich nicht so richtig festmachen. Ob es am Tag lag – sonst fand diese Veranstaltung nicht freitags, sondern samstags statt – oder daran, dass aufgrund von Energiekrise, Inflation und einer generellen Steigerung der Lebenshaltungskosten das Geld nicht so locker sitzt?

Samstag, 10. Dezember 2022

Gerold Bauer

Während in einigen Läden durchaus reger Betrieb herrschte, blieb der große Ansturm in den meisten Geschäften aus. Die Postgasse und der Kalte Markt zum Beispiel wirkten nicht belebter als an jedem anderen Abend um diese Zeit. Wobei es an den winterlich-​frischen Temperaturen wohl kaum gelegen haben dürfte, denn auf dem Weihnachtsmarkt herrschte zeitgleich dichtes Gedränge – vor allem an jenen Ständen, wo es etwas zu Essen und zu Trinken gab.





