DJK Gmünd rückt auf Tabellenplatz zwei vor

In der Volleyball-​Regionalliga Süd schlagen die DJKlerinnen den Heidelberger TV in vier Sätzen (27:25, 25: 25:22, 28:30, 25:17). Zum Abschluss der Vorrunde sind die Gmünderinnen überraschende Zweite.

Sonntag, 11. Dezember 2022

Thomas Ringhofer

„Wir haben drei Punkte geholt“, freute sich DJK-​Trainer Christian Hohmann nach dem zweitstündigen Match in der Römersporthalle sichtlich erleichtert. Dagegen haderte sein Gegenüber, Bertram Beierlein, „mit den vielen ausgelassenen Chancen“, in einem durchwachsenen Match der vor dem Anpfiff Tabellennachbarn. Heidelberg rutschte auf Rang sechs ab, wogegen die DJK hinter Ludwigsburg auf Platz zwei sprang. „Wer hätte das zu Saisonbeginn gedacht?“, war auch DJK-​Abteilungsleiter Klaus-​Jürgen Roos voll des Lobes über die Leistung der Mannschaft und des Trainerteams.

Am Sonntag haben die Gmünderinnen das letzte Spiel in diesem Jahr. Zum Auftakt der Rückrunde geht es am Sonntag um 14.30 Uhr in der Straßdorfer Römerhalle gegen Mannheim.

Dass sich die DJK gegen Heidelberg aber mühte und was die Trainer sonst noch sagten, lesen Sie im ausführlichen Bericht in der Rems-​Zeitung vom Montag.

