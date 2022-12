Gmünder Sport-​Spaß: Vorstellung Jahresprogramm 2023

Foto: fleisa

Man könne auf eine lange Tradition und viel Erfahrung zurückblicken, sagte Bürgermeister Christian Baron bei der Vorstellung des 54. Gmünder Sport-​Spaß Programms. Auch 2023 gibt es ein breites sportliches Angebot für Jung und Alt, Anfänger und Fortgeschrittene. Mit dabei sind auch außergewöhnlichere Sportarten.

Montag, 12. Dezember 2022

Sarah Fleischer

„Mit dem Gmünder Sport-​Spaß wollen wir einen Beitrag leisten, Freude an Bewegung zu vermitteln“, sagt Ralf Wiedemann vom Stadtverband Sport. Das wolle man durch ein sowohl breites als auch tiefes Angebot erreichen. Im 54. Programm des Gmünder Sport-​Spaß gibt es darum Kursangebote vom Kinderturnen über After-​Work-​Fitness bis hin zu Seniorengymnastik. Dabei würden auch aktuelle Trends aufgegriffen, sagt Wiedemann. Rund 200 Kurse gibt es, man rechne mit etwa 2000 Teilnehmenden – ungefähr so viel wie vor der Pandemie.

Möglich sei das umfangreiche Programm vor allem dank der Krankenkasse Barmer und der Kreissparkasse Ostalb, beide seit über drei Jahrzehnten Partner des Sport-​Spaß. Nicht weniger dankbar sei man den Übungsleitern und Teilnehmenden, die dem Gmünder Sport-​Spaß auch in den vergangenen zwei Jahren treu geblieben seien, betont Wiedemann.

