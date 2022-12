Interview: Claudia Zink leitet Gotteszell

Claudia Zink leitet seit Juli Gotteszell, die größte Justizvollzugsanstalt für Frauen in Baden-​Württemberg. Für die Zukunft braucht sie vor allem Personal. Ein Interview.

182 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der Justizvollzugsanstalt Gotteszell und kümmern sich um rund 300 Gefangene. Bald werden jedoch die ersten Beschäftigten aus der Generation der Baby-​Boomer in den Ruhestand gehen. Der Nachwuchs ist rar. Claudia Zink will das ändern. Seit Juli ist sie die neue Leiterin der JVA Schwäbisch Gmünd. So ganz neu ist aber dann doch nicht.Nein, ich bin schon eine ganze Weile hier. 2007 war ich erstmals in der JVA, und danach immer wieder, seit 2021 dauerhaft. Ich habe also gewusst, was auf mich zukommt, wenn ich mich auf die Stelle als Anstaltsleiterin bewerbe.Sibylle von Schneider und ich haben jahrelang gut zusammengearbeitet. Sie hat mir viele Freiräume gelassen und ich durfte selbst Entscheidungen treffen. Ich habe viel mit Gefangenen gearbeitet, leitete insbesondere den Langstrafen-​Bereich und den Mutter-​Kind-​Bereich. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich viel weniger mit Gefangenen zu tun, nur noch über die Sozialtherapie. Ich will ja noch ein bisschen bei meiner Kernarbeit bleiben. Ansonsten erledige ich nun sehr viel Verwaltungsarbeit, setze zum Beispiel Erlasse des Ministeriums um, kümmere mich um Bauangelegenheiten und versuche, Personal zu gewinnen. Insgesamt also viel weniger Arbeit an der Basis. Schon ein großer Unterschied.

