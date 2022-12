Weleda spendet 10.000 Euro für Ukraine-​Hilfe Göggingen

Foto: Weleda

Die Weleda AG wurde 2022 für ihr Engagement für Nachhaltigkeit mit dem erstmals vergebenen Nachhaltigkeitspreis des Bundesverbandes der Arzneimittel-​Hersteller (BAH) ausgezeichnet. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro kommt der Ukraine-​Hilfe Göggingen zugute.

Montag, 12. Dezember 2022

Thorsten Vaas

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



Zu Kriegsbeginn rief Gerashchenko eine Hilfsaktion für die Ukraine ins Leben und erfuhr dabei viel Unterstützung aus der ganzen Region. Inzwischen ist aus der Hilfsaktion ein eingetragener Verein geworden. Die Ukraine-​Hilfe Göggingen unterstützt die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine durch Geld– und Sachspenden sowie durch persönliche Betreuung. Finanzielle Mittel nutzt der Verein zum einen dazu, um notwendige Güter, wie beispielsweise Arzneimittel, zu erwerben und diese in die Ukraine zu transportieren. Das Ziel der Vereinsarbeit ist es, sowohl die Situation der Betroffenen vor Ort in der Ukraine zu verbessern als auch die Integration von nach Deutschland geflohenen Menschen zu unterstützen.



Das Preisgeld des BAH-​Nachhaltigkeitspreises in Höhe von 10.000 Euro spendet Weleda an die Ukraine-​Hilfe Göggingen. Die Vereinsvorsitzende Olga Gerashchenko ist selbst gebürtige Ukrainerin und seit vielen Jahren Mitarbeiterin bei Weleda. Ihre Familie wohnt in Liviv und Charkiw.Durch ihre persönlichen Verbindungen hat Olga Gerashchenko Kontakt zur Initiative „Kids of Ukraine“ hergestellt und sich entschieden, das Preisgeld an diese Hilfsorganisation weiterzugeben. Es wird zur Betreuung und Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine genutzt werden, die Flucht-​, Trauma-​, Kriegserfahrungen durchlebt haben. In Camps werden sie professionell psychotherapeutisch betreut. Dabei kommen unterschiedliche therapeutische Ansätze zur Anwendung: neben individueller, persönlicher Betreuung werden auch gemeinsame Aktivitäten in Kleingruppen angeboten.

