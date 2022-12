Böbingen passt Grund– und Gewerbesteuer am

Foto: Tim Reckmann /​pix​e​lio​.de

Zur Deckung höherer Kosten schraubt die Gemeinde zum neuen Jahr Grund– und Gewerbesteuer nach oben — erstmals seit 2006. Doch das blieb nicht ohne Protest.

Dienstag, 13. Dezember 2022

Sarah Fleischer

37 Sekunden Lesedauer



Mit mehrheitlicher Zustimmung hat der Böbinger Gemeinderat am Montagabend die Erhöhung der Grund– und Gewerbesteuersätze in der Gemeinde auf den Weg gebracht. Zuvor waren diese seit dem Jahr 2006 unangetastet geblieben und betragen 350 Prozent für die Grundsteuer A und B sowie 345 Prozent für die Gewerbesteuer. „In diesen 16 Jahren sind wir unseren Bürgerinnen und Bürgern sehr entgegengekommen“, betonte Bürgermeister Jürgen Stempfle bei der Vorstellung der Beschlussvorlage – hätten sie doch anders als in den meisten Bereichen der Lebensgestaltung keine steigenden Kosten hinnehmen müssen. Eine Reihe von finanziellen Mehrbelastungen für die Gemeindekasse mache nun allerdings die Steigerung der Prozentsätze erforderlich.







Welche Kosten das sind und wie hoch die Grund– und Gewerbesteuer jetzt ist, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.







