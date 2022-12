Robin Kucher ist neuer Sitzungspräsident der Gmender Fasnet

Foto: fleisa

Der neue Sitzungspräsident des Gmünder Faschingsvereins wurde am 12. Dezember offiziell vorgestellt.

Dienstag, 13. Dezember 2022

Sarah Fleischer

16 Sekunden Lesedauer



Im Beisein vom ersten Vorsitzende der Gmender Fasnet übergab der alte Sitzungspräsident Daniel Maier das Amt an Robin Kucher. Damit ist Kucher, sonst dualer Student bei der Stadtverwaltung, offiziell der neue Sitzungspräsident.





Was in Schwäbisch Gmünd und Umgebung sonst noch los war, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



