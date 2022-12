Ostalbkreis: Durchsuchung in Corona-​Testzentrum

Foto: tv

Beamte der Kriminalpolizei und des Hauptzollamts Ulm haben am Mittwoch im Auftrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen insgesamt vier Corona-​Testzentren im Ostalbkreis durchsucht.

Mittwoch, 14. Dezember 2022

Thorsten Vaas

26 Sekunden Lesedauer



Darunter seien auch Testzentren in Aalen und Wasseralfingen gewesen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage. Welche Zentren genau durchsucht wurden, teilte er nicht mit. Sagte aber, es sei auch in Privaträumen ermittelt worden. Bei den Durchsuchungen, so der Sprecher weiter, gehe es um den Verdacht auf Betrug in Zusammenhang mit Corona-​Tests. Bis Ergebnisse oder Erkenntnisse aus den Durchsuchungen feststehen, könnte es mehrere Wochen dauern, sagte der Sprecher auf weitere Nachfrage. Er wollte aber nichts dazu sagen, ob Anzeigen oder Hinweise die Durchsuchungen ausgelöst hatten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



341 Aufrufe

106 Wörter

40 Minuten Online



Beitrag teilen