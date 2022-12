Bundeswehr-​Bigband auf dem Schönblick: Mit Swing in die Weihnachtszeit

Foto: Mario Klaiber

Die Bigband der Bundeswehr mit rund 40 Könnern auf ihren Instrumenten war auf dem Schwäbisch Gmünder Schönblick zu Gast. Und lieferte dort gemeinsam mit Solisten ein Konzert der Extraklasse. Auch der Comedian Markus Maria Profitlich war mit dabei.

Donnerstag, 15. Dezember 2022

Gerold Bauer

21 Sekunden Lesedauer



Die Bigband spielte, wie immer, ohne Honorar. So gingen alle Einnahmen dieses Mal an die Musikschule auf dem Schönblick, in der weit mehr als 500 Erwachsene, Jugendliche und Kinder das Spiel mit unterschiedlichsten Instrumenten lernen.





Lesen Sie mehr über diese außergewöhnliche Kulturveranstaltung am 16. Dezember in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



229 Aufrufe

87 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen