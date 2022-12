DJK Gmünd: Heimspiel gegen VSG Mannheim

Die Regionalliga-​Volleyballerinnen der DJK Gmünd starten am kommenden Sonntag in die Rückrunde. Um 14.30 Uhr beginnt das letzte Spiel des Jahres gegen die VSG Mannheim in der Römersporthalle in Straßdorf.

Donnerstag, 15. Dezember 2022

Alex Vogt

An den Saisonauftakt Ende September erinnert man sich im Lager der DJK mit gemischten Gefühlen zurück. Nach einem 0:2-Satzrückstand gelang bei der VSG Mannheim noch ein 3:2-Sieg.



Als Tabellendritter (18 Punkte) gehen die DJKlerinnen nun in die Rückrunde. Der Gegner VSG Mannheim ist mit neun Zählern zwar nur Siebter, dürfte aber wohl mit dem Abstieg nichts zu tun haben.





Welches Ziel DJK-​Trainer Christian Hohmann vor diesem Heimspiel ausgibt und was er über den Gegner aus Mannheim sagt, lesen Sie im Vorbericht von Thomas Ringhofer in der Rems-​Zeitung vom 16. Dezember.



