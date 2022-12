Weihnachtsbesuch aus Italien in Bartholomä

Am 8. Dezember, einem Feiertag in Italien, machte sich eine 48-​köpfige Gruppe aus Casola Valsenio und Umgebung auf den Weg nach Süddeutschland, um in der Vorweihnachtszeit die hiesigen Weihnachtsmärkte zu erleben und zu genießen. Ihr Ziel: die Partnergemeinde Bartholomä.

Donnerstag, 15. Dezember 2022

Sarah Fleischer

Am Donnerstagabend wurden die italienischen Freunde aus der Partnergemeinde zum Abendessen durch den Partnerschaftsverein Bartholomä eingeladen. Bei selbst gemachten Linsen mit Spätzle und süßen Nachtisch-​Spezialitäten fehlte es an nichts und beim deutschen „birra“ (Bier) wurden neue Kontakte geknüpft und bestehende Freundschaften vertieft. „Schön zu sehen war, dass viele Jugendliche und Kinder, bekannte und auch neue Gesichter mit dabei waren“, heißt es in einer Mitteilung des Partnerschaftsvereins Bartholomä . Es sei ein tolles Miteinander und ein fantastischer Abend gewesen, genauso wie die beiden darauffolgenden Abende im Wental und in der Küferstube.

