Engpass in Apotheken: Über 300 Medikamente betroffen

Foto: fleisa

Egal ob Fiebersaft, Hustenstiller oder Antibiotika – in vielen Apothekenregalen klaffen große Lücken. Schuld ist ein Engpass, der auch Medikamente für chronisch Kranke betrifft – und selbst die Kinderkliniken nicht verschont.

Freitag, 16. Dezember 2022

Sarah Fleischer

Halbleere Regale und Schubladen in den Apotheken – solche Szenen sind derzeit keine Seltenheit, auch im Ostalbkreis. „Es fehlt so vieles“, sagt Apothekerin Natalie Biechele und zählt auf: „Fiebersäfte, Magenschutzmittel, Antibiotika, Hustenstiller, vor allem die pflanzlichen Mittel…“ Der Medikamentenengpass betreffe nicht nur einen Hersteller, sondern so ziemlich alle.