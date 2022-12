Gmünd: „unverpackt“-Laden zieht ins ehemalige Musikhaus Herrmann

Stephanie Adler hat schon länger über einen Ortswechsel nachgedacht. Jetzt zieht sie es durch. Das sind ihre Gründe.

Freitag, 16. Dezember 2022

Stephanie Adler hat sich was vorgenommen für die Zeit zwischen den Jahren. Bis kommenden Freitag, 23. Dezember, gibt es noch einen kleinen Abverkauf am Kalten Markt – „weil das Lager deutlich leerer werden muss“. Dann wird umgezogen. Am Montag, 11. Januar, macht „unverpackt GD“ wieder auf – im ehemaligen Musikhaus Herrmann.





Vom Kalten Markt zur Sebaldstraße – Stephanie Adler wollte schon immer näher am Wochenmarkt sein. Denn dort kauft auch ihre „Zielkundschaft“ ein.







Was sie noch zum Umzug bewogen hat und was sie am neuen Standort plant — das und mehr lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



