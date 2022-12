Rathausneubau soll dem „Waldstetter Herz“ einen Schub geben

Michael Rembolds Haushaltsrede stand im Zeichen der neuen Waldstetter Ortsmitte. Der Bürgermeister verglich die Kommunalpolitik mit dem Fußball. Der Teamgeist spiele eine wesentliche Rolle.

Freitag, 16. Dezember 2022

Wer durch Waldstetten gehe oder fahre, habe es jeden Tag vor Augen: In der Waldstetter Ortsmitte tue sich nicht nur ein bisschen etwas, sondern enorm viel, um nicht zu sagen gigantisch viel. „Der erste große Schub für das Waldstetter Herz“, so Bürgermeister Michael Rembold in seiner Haushaltsrede an Donnerstag, sei die Bebauung des Kreissparkassenareals. Der zweite Schub im Rahmen der „Frischzellenkur“ werde nach Abbruch des alten Rathauses der Neubau der kommunalen Schaltzentrale als „Haus des Bürgers“ sein.





Welche Vergleiche der Bürgermeister zwischen der Kommunalpolitik und dem Fußball zog, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



