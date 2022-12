Vandalismus an Weihnachtsbaum im Mühlbergle

Foto: Christine Hüttmann

Das Wanderbaummodul mit Weihnachtsbaum im Mühlbergle wurde Opfer von Vandalismus. Das teilte Christine Hüttman von BIWAQ mit. Es ist nicht das erste Mal, dass sich jemand an den Weihnachtsbäumen in der Stadt vergreift.

Freitag, 16. Dezember 2022

Sarah Fleischer

43 Sekunden Lesedauer



Jemand habe den Weihnachtsbaum samt Schmuck mitgehen lassen, erzählt Christine Hüttmann, Projektleiterin von BIWAQ. Auch die Sitzkissen hätten beinahe noch den Besitzer gewechselt. Dies könnte jedoch durch das anwesende BIWAQ-​Team rechtzeitig verhindert werden. „Wir haben die Dame höflich gebeten, die Kissen, die sie gerade einpacken wollte, wieder heruaszugeben“, sagt Hüttmann.

Leider sei das nicht der einzige gestohlene Weihnachtsbaum gewesen. Auch bei der Boutique in der Postgasse fehlte an einem Morgen der Baum. Wer die Diebe sind, habe man bislang noch nicht herausgefunden, sagt sie. 2021 hatten bereits Leute die Dekoration von den Bäumen in den Schmiedgassen gestohlen. „Da steckt zwar kein großer materieller Wert dahinter, aber es geht ja auch ums Prinzip“, findet Hüttmann.