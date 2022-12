Tödlicher Arbeitsunfall in Aalen: Mann stürzt von einem Container

Symbol-​Bild: gbr

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Freitag im Aalener Stadtteil Unterkochen auf einem Betriebsgelände. Beim Sturz aus mehreren Metern Höhe erlitt ein Mann tödliche Verletzungen.

Samstag, 17. Dezember 2022

Gerold Bauer

28 Sekunden Lesedauer



Das Polizeipräsidium teilte mit, dass am Freitag gegen 13.45 Uhr ein 42-​Jähriger auf dem Gelände einer Recyclingfirma in der Wöhrstraße in Unterkochen alleine auf einem Transportcontainer tätig gewesen sei. Der Mann stürzte ab und verletzte sich beim Aufprall so schwer, dass für ihn jede medizinische Hilfe zu spät kam und er noch an der Unfallstelle verstarb.

Warum der 42-​Jährige dort den Halt verloren hatte und mehrere Meter tief abgestürzt war, geht aus dem Bericht nicht hervor. Hinweise auf ein Fremdverschulden hat die Polizei allerdings nicht gefunden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



879 Aufrufe

112 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen