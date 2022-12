DJK Gmünd unterliegt Mannheim mit 1:3 Sätzen

Foto: Romano

Die Gmünderinnen finden zum Auftakt der Rückrunde der Volleyball-​Regionalliga gegen konsequente Gäste nicht ins Spiel. Mannheim revanchiert sich für die 2:3-Hinspielniederlage.

Sonntag, 18. Dezember 2022

Thomas Ringhofer

Es war nicht der Tag der Mannschaft von Trainer Christian Hohmann. Zu viele Fehler beim Aufschlag, mangelnde Durchsetzungskraft im Angriff und eine statische Abwehr führten in der Straßdorfer Römersporthalle zu einer nicht unverdienten Heimniederlage – der dritten Niederlage in dieser Saison. Mit 18 Punkten und Platz vier geht es für die DJK in die kurze Winterpause.

