Schauort Lindach: Am Lindengehölz lässt sich’s gut leben

Foto: hs

Der Name „Lindach“ leitet sich wohl von einem Lindengehölz ab, an dem die Siedlung im Mittelalter entstand. Seit 1971 bildet das Dorf den nördlichsten Teilort von Schwäbisch Gmünd. Unser Schauort erzählt unter anderem von einem Lindacher Raubritter, der es einst mit der Stadt Gmünd aufnahm.

Sonntag, 18. Dezember 2022

Franz Graser

24 Sekunden Lesedauer



Lindach lebt aber nicht nur in der Vergangenheit: „Lindach ist ein Ort, an dem ich alles habe“, erzählt Ortsvorsteher Klaus-​Peter Funk. Die Infrastruktur stimme, darüber hinaus gebe es im Ort viele schöne Ecken. Mehr darüber lesen Sie in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.





