Gmünd: Wo sich schwule Geflüchtete sicher fühlen können

Samy schließt die Augen. Er weiß bis heute nicht, wie sein Vater von seiner Homosexualität erfahren haben könnte. Nur so viel ist klar: Es gibt ein Beweisvideo, das ihn und seinen Freund in einer unmissverständlichen Handlung zeigt. Sein Vater hatte das Video an einem Tag im September 2021 der Mutter vorgespielt. „Sieh, was dein Sohn so treibt“, soll er gesagt haben, bevor er Samy verprügelte. Wenige Stunden nachdem der Vater die sexuelle Orientierung seines Sohnes herausgefunden hatte, musste Samy die Wohnung seiner Eltern verlassen.Wenn Samy, der eigentlich einen anderen Namen hat, heute seine Augen wieder öffnet, ist er nicht länger in Sulaimaniyya im Irak, umgeben von seiner Familie, sondern in seinem WG-​Zimmer in Schwäbisch Gmünd. Der Mann mit dem Stoppelbart und den kurzen schwarzen Haaren muss kurze Pausen einlegen, wenn er von dem Tag, der sein Leben verändert hat, erzählt. Es war auch der Tag, an dem er sein Jura-​Diplom erhalten hatte. Die Urkunde, die er bei seiner Flucht mitgenommen hat, ist auf den 16. September 2021 datiert. Nach traumatisierenden Fluchterlebnissen kann er sich inzwischen wieder sicher fühlen. Doch das ist nicht selbstverständlich für homosexuelle Flücht linge in Deutschland. Samy wohnt in der Rainbow-​Refugee-​WG in Schwäbisch Gmünd, der einzigen in Baden-​Württemberg. Joschi Moser unterstützt die Bewohner der Wohngemeinschaft.

