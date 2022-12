Kunstverein Schwäbisch Gmünd: Wie ist das Wort „Kunst“ zu interpretieren?

Klaus Ripper eröffnete die Vernissage der Ausstellung „Querschnitt“ am Freitagabend mit einer kritischen und reflektierenden Begrüßungsrede vor vielen Kunst interessierten Besuchern, Künstlern und Mitgliedern in der Galerie im Prediger.

Lesen Sie am 19. Dezember in der Rems-​Zeitung, was der Vorsitzende des Gmünder Kunstvereins zum Thema „Was ist Kunst?“ zu sagen hat!



Die Ausstellung Querschnitt des Gmünder Kunstvereins zeigt wie jedes Jahr ein breites Spektrum von Arbeiten. Sie bietet die Möglichkeit sich mit vielen Facetten der Kunst auseinanderzusetzen. Der angeregte Austausch der Gäste über die Kunst in unserer Gesellschaft und die aktuell ausgestellten Werke der Mitglieder des Kunstvereins erstreckte sich lange in den Abend hinein.

