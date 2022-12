Regionalplan in Schwäbisch Gmünd im Gemeinderat „durchgepeitscht“

Im Schnelldurchgang haben sich der Verwaltungsausschuss und der Bauausschuss des Gemeinderats der Stadt Schwäbisch Gmünd mit dem Regionalplan 2035 befasst.

Montag, 19. Dezember 2022

Dass das Thema aus Zeitgründen in wenigen Minuten „durchgepeitscht“ werden sollte, schmeckte den Rätinnen und Räten nicht. Für zusätzliche Irritationen sorgte, dass die Verwaltung ihre Stellungnahme zum neuen Regionalplan beim Regionalverband bereits am 1. Dezember abgegeben hatte, ohne die Äußerungen der Gemeinderatsfraktion dazu abzuwarten.





Am 19. Dezember steht in der Rems-​Zeitung, warum sich Mitglieder des Gemeinderats ärgerten und was sie sich im Hinblick auf den Regionalplan wünschen.



