Enders Room beim Jazz im Prediger

Foto: Thomas Radlwimmer

Die Jazz-​Mission Schwäbisch Gmünd präsentiert am Freitag, 9. Dezember, 20 Uhr, in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Gmünd wieder ihren „Jazz im Prediger“. Das Gmünder Publikum darf sich auf das europäische Quintett „Enders Room“ freuen.

Freitag, 02. Dezember 2022

Sarah Fleischer

Der große Saxofonist Johannes Enders betreibt seit 20 Jahren eine Art Laboratorium namens Enders Room. Hier beschreitet er stilistische Pfade, die sich weit aus der Ästhetik von Jazzmusik heraus bewegen und eine hypnotische elektronische Musik ermöglichen.

Zusammen mit trompeter Bastian Stein, Pianist und Komponist Jean Paul Brodbeck, Bassist Andreas Kurz sowie Schlagzeuger und Percussionist Gregor Hilbe tritt er nun im Prediger auf.

