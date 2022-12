Ganztagesschule: Bald per Rechtsanspruch acht Stunden pro Tag

Foto: gbr

Zwischen der Kindergartenzeit und jenem Alter, in dem die Kinder berufstätiger Eltern nachmittags auch eine Zeit unbeaufsichtigt bleiben können, klafft derzeit noch eine Lücke von vier Jahren: die Grundschulzeit. Daran soll sich etwas ändern, indem es einen Rechtsanspruch auf acht Stunden Betreuung pro Tag an fünf Werktagen gibt.

Freitag, 02. Dezember 2022

Gerold Bauer

Die pädagogische Betreuung hat nicht zuletzt das Ziel, bei den Kindern jene Schlüsselqualifikationen zu vertiefen, die eine wichtige Voraussetzung darstellen, um gut durchs Leben zu kommen. Dazu gehört nicht unwesentlich die Gewaltprävention.





Wie die Schulkinderbetreuung konkret funktioniert, was schon jetzt gut läuft und wo es etwas zu verbessern gibt — das erfahren Sie am 2. Dezember in der Rems-​Zeitung!



