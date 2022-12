Landesliga-​Derby: Waldstetten gegen Bettringen

Das letzte Spiel des Jahres hat es für beide Mannschaften noch einmal in sich, treffen doch am Samstag um 14 Uhr im Nachbarschaftsduell der zweiten Fußball-​Landesliga-​Staffel der TSGV Waldstetten und die SG Bettringen aufeinander.

Freitag, 02. Dezember 2022

Nicht nur aufgrund ihres 2:0-Sieges im Hinspiel am 14. August in Bettringen gehen die Waldstetter als Favorit in dieses Derby. Auch die gegenwärtige Tabellensituation und bisherige Punkteausbeute sprechen im Vergleich mit der SGB (Platz 13/​20 Punkte) für den achtplatzierten TSGV (29 Punkte). Dennoch erwartet der Trainer der Gastgeber, Bernd Maier, ein enges Spiel gegen den Aufsteiger.





Warum Bernd Maier von einem engen Spiel ausgeht und was SGB-​Trainer Steffen Mädger vor diesem Derby sagt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 2. Dezember.



