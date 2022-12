Lorch: Unterkunft für Geflüchtete auf dem Elisabethenberg

Bei einem Informationsabend in der Remstalhalle erfährt die Bevölkerung Details über die Nachnutzung des Elisabethenbergs hoch über Lorch-​Waldhausen. Auf diesem Areal war bisher die Diakonie Stetten mit ihrer sozialen Einrichtung für Menschen mit Behinderung präsent.

Freitag, 02. Dezember 2022

Gerold Bauer

Viele Menschen sind aufgrund von Kriegen oder Verfolgung gezwungen, ihr Land zu verlassen und suchen Schutz im Ostalbkreis. Die vorläufige Unterbringung dieser Menschen ist Aufgabe des Landkreises. Auf dem Elisabethenberg bietet sich nach Einschätzung des Landratsamts Ostalbkreis eine gute Unterbringungsmöglichkeit.

Im Rahmen eines Bürgerinformationsabends am Donnerstag, 8. Dezember, um 19 Uhr in der Remstalhalle, Reinhold-​Maier-​Str. 8, in Waldhausen werden Landrat Joachim Bläse, Bürgermeisterin Marita Funk sowie das Team des Landratsamts über den Stand der Planungen informieren und stehen für Fragen.

