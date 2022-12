Wissen: Insekt und Baum des Jahres 2023

Jedes Jahr wählt die „Baum des Jahres“-Stiftung einen Baum und ein Insekt aus, denen im kommenden Jahr besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. Die Kandidaten für 2023 stehen nun fest.

Freitag, 02. Dezember 2022

Sarah Fleischer

Die Moor-​Birke und der Tagfalter Landkärtchen rücken 2023 ins Rampenlicht. Die „Baum des Jahres“ –Stiftung teilte mit, die Moor-​Birke sei oft „die einzige Baumvegetation in den wertvollen Sonderstandorten.“ Moore seien für die Bindung von Kohlendioxid unverzichtbar, 90 Prozent von ihnen seien aber heute entwässert.

Der Tagfalter Landkärtchen wiederum verblüffe durch sein Aussehen.





