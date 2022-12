Ehrung für Lebensretter und Blutspender in Schechingen

Im Rahmen der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres standen verschiedene Ehrungen auf dem Programm. Mehrere Personen wurden für wiederholtes Blutspenden geehrt. Und zwei junge Männer für ihre lebensrettende Leistung.

Dienstag, 20. Dezember 2022

Geehrt für wiederholtes Blutspenden wurden: Angela Fischer (25 Spenden), Susanne Muschong (25), Mathias Bernert (50), Stefan Fischer (75), Thomas Max (100) sowie Simon Schweizer (125). Darüber hinaus erhielten Moritz Weirich und Magnus Zimmermann eine besondere Ehrung der Gemeinde. Sie hatten am 5. August ein Kind, das nicht schwimmen konnte und in einem Moment ohne Aufsicht der Eltern im Schwimmerbereich des Freibads ins Wasser sprang, vom Beckenboden nach oben geholt, wo es reanimiert und ins Krankenhaus gebracht wurde. Durch ihr schnelles, beherztes Eingreifen haben Sie das Kind gerettet und vor schlimmeren gesundheitlichen Folgen bewahrt, sagte Bürgermeister Stefan Jenninger in seinem Dankeschön an die beiden.







Was sonst noch in der Region los war, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



