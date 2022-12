Land fördert Sanierung des Heubacher Schloss

Archiv-​Foto: edk

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen fördert die Außensanierung des Schlosses in Heubach mit 400.560 Euro aus dem Denkmalförderprogramm des Landes.

Dienstag, 20. Dezember 2022

Sarah Fleischer

Im Rahmen einer digitalen Veranstaltung am Montag übergab Staatssekretärin für Landesentwicklung und Wohnen Baden-​Württemberg, Andrea Lindlohr den Förderbescheid mit einem symbolischen Scheck an den Bürgermeister der Stadt Heubach, Dr. Joy Asongazoh Alemazung. Die 400 560 Euro Förderung kommen der Außensanierung des Schloss Heubach zugute. Das rund 500 Jahre alte Gebäude gehört fest zur Heubacher Stadtgeschichte. Solche kulturelle und historische Schätze zu bewahren, sei eine wichitge Aufgabe, so Alemazung.