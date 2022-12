Foto: astavi

Beim traditionellen Weihnachtsreiten in Straßdorf konnten die Kinder ihren Eltern und den anderen Zuschauenden ihre erlernten Reitskünste präsentieren. Die angenehme Atmosphäre im Reitstall am Tobel sorgte für weihnachtliche Stimmung.

Dienstag, 20. Dezember 2022

Sarah Fleischer

30 Sekunden Lesedauer



60 festlich gekleidete Kinder und Jungendliche, geteilt in vier Gruppen, beritten weihnachtlich geschmückte Pferde im Reitstall am Tobel . Die junge Reiterinnen und Reiter zeigten ihr Können in allen Gangarten, so das die Zuschauer begeistert diesen Übungen zuschauten.