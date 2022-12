Gmünd: Gemeinderat lehnt Umbenennung der Franz-​Konrad-​Straße ab

Nach 2015 hat sich der Gmünder Gemeinderat am Mittwoch erneut gegen die Umbenennung der Franz-​Konrad-​Straße entschieden. 19 Rätinnen und Räte waren dafür, 27 dagegen. Zwei enthielten sich. Damit war der Antrag der SPD und der Linken abgelehnt.

Mittwoch, 21. Dezember 2022

Alexander Gässler

Vorausgegangen war eine sachliche Debatte, in der alle Argumente ausgetauscht worden sind, wie Ortsvorsteher Johannes Weiß meinte. Er erinnerte an den Beschluss des Ortschaftsrats, der sich mit großer Mehrheit für die Beibehaltung des Straßennamens ausgesprochen hatte. Und er erinnerte an die „zukunftsweisende Lösung“ von 2015, eine Stele in der Straße aufzustellen, die sich kritisch mit dem 1934 von den Nazis eingesetzten Oberbürgermeister auseinandersetzt. Weiß fände es gut, wenn das in weiteren Straßen im Rehnenhof ebenso gemacht würde.



