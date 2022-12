Mutlangen: Nach Angriff in die Psychiatrie

Nach einem Ausraster in Mutlangen landete ein 40-​Jähriger am Dienstag in einer psychiatrischen Einrichtung. Erst soll er ein Türschloss mit Sekundenkleber zugeklebt haben, dann schlug er um sich.

Mittwoch, 21. Dezember 2022

Thorsten Vaas

32 Sekunden Lesedauer



Die Tat passierte gegen 21.30 Uhr, als der 40-​Jährige das Schlüsselloch einer Wohnungstüre im Tannbachweg mit Sekundenkleber füllte, wodurch sie sich nicht mehr öffnen ließ. Als er darauf angesprochen wurde, schlug er nach Angaben der Polizei einer 37-​Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der 40-​Jährige wurde daraufhin von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers vorläufig festgenommen. Auf dem Weg zum Streifenwagen zerkratzte der Mann das Fahrzeug und versuchte, einen Polizeibeamten zu treten. Nach der Vorstellung bei einem Arzt wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Während der Fahrt dorthin beleidigte er sowohl die Notfallsanitäterin, als auch einen Polizisten.

