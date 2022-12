Radweg nach Mutlangen: Baustart im März?

Die Arbeiten für das Millionenprojekt sind ausgeschrieben. Wenn sich eine Firma findet, die ein passables Angebot abgibt, könnte der Bau im Frühjahr beginnen. In jedem Fall muss es schnell gehen, denn sonst verfällt der Landeszuschuss.

Mittwoch, 21. Dezember 2022

Alexander Gässler

Manchmal wissen Nachbarn mehr. Am Montag hat in Mutlangen der Gemeinderat zum letzten Mal in diesem Jahr getagt. Und am Ende der gut zweistündigen Sitzung gab Technischer Bauamtsleiter Volker Grahn bekannt, dass der Radweg von Gmünd nach Mutlangen bald gebaut werden kann. Die Ausschreibung laufe, sagte er. Die Submission erfolge am 9. Januar, die Vergabe im Gmünder Gemeinderat sei für 8. Februar geplant. Ergo: „Das Projekt könnte Anfang März starten.“





