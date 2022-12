Schwäbisch Gmünd: Öffnungszeit der Wochenmärkte am Feiertag

Die Feiertage nahen. Was bedeutet das für die Wochenmärkte in und um Schwäbisch Gmünd? Das sind die Marktzeiten.

Die Gmünder Wochenmärkte sind über die Feiertage zu folgenden Marktzeiten geöffnet:Die Wochenmärkte auf dem Münsterplatz finden über den Jahreswechsel wie gewohnt mittwochs und samstags zu den üblichen Zeiten von 7 Uhr bis 12.30 Uhr statt.Der Wochenmarkt am Freitag, 6. Januar, entfällt. Die Wochenmärkte am Freitag, 23. Dezember, sowie am Freitag, 30. Dezember, finden wie gewohnt statt.Der Wochenmarkt am Freitag, 6. Januar, entfällt. Die Wochenmärkte am Freitag, 23. Dezember, sowie am Freitag, 30. Dezember, finden wie gewohnt statt.Der Wochenmarkt am Donnerstag, 22. Dezember, und Donnerstag, 5. Januar, entfällt. Am Donnerstag, 29. Dezember, findet der Wochenmarkt auf dem Hardt wie gewohnt statt.

