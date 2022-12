Weihnachtsmarkt 2022: Bilanz überwiegend positiv

Foto: Mario Klaiber

Fast einen Monat lang sorgte der Weihnachtsmarkt für weihnachtliche Stimmung auf dem Gmünder Marktplatz. Vergangenes Jahr hatte die spontane Absage viele Händler schwer getroffen – Wie sieht ihre Bilanz für 2022 aus?

Mittwoch, 21. Dezember 2022

Sarah Fleischer

„Ich bin sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist“, sagt Monika Maiter-​Sabouni. Sie verkauft Kunsthandwerk, gehörte also zu denjenigen, denen 2021 mit den Pop-​Up-​Stores ausgeholfen wurde. „Das war eine gute Lösung und ich bin dankbar, dass das damals so schnell und umkompliziert geregelt wurde.“ Trotzdem empfinde sie den Stand auf dem Weihnachtsmarkt als angenehmer. „Die Atmosphäre ist ganz anders, das verändert natürlich auch das Kaufverhalten der Kundschaft.“

„Man merkt wirklich, dass die Leute wieder Lust haben, rauszugehen und dass sie Spaß haben wollen“, sagt Dr. Ferdinand Eberhard vom Rotary Club. Auch an Wochentagen und bei schlechterem Wetter sei viel los gewesen.

Bei wem die Bilanz eher gemischt ausfällt und wie viel Geld der Rotary Club letztendlich spenden kann, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.