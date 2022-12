Bald ein Mehrgenerationenpark am Badsee in Gschwend

Foto: Astavi

Mit dem offiziellen ersten Spatenstich für den neuen Mehrgenerationenpark am Gschwender Badseee wird der Weg frei für erweiterte Naherholungsmöglichkeiten direkt am Wasser. Rund 440 000 Euro werden in das Projekt investiert, und zur Eröffnung der Badesaison 2023 soll die neue Infrastruktur zur Verfügung stehen.

Donnerstag, 22. Dezember 2022

Gerold Bauer

27 Sekunden Lesedauer



Am Mittwoch trafen sich die Gemeinderäte zusammen mit Schultes Christoph Hald, Garten– und Landschaftsarchitekt Andreas Walter sowie den Vertretern der Firma Garten und Landschaftsbau Schwarz direkt am Badesee, um mit einem offiziellen ersten Spatenstich den Beginn der Bauphase zu markieren.





Was künftig so alles die Aufenthaltsqualität auf dem 3500 Quadratmeter großen Areal steigern soll, lesen Sie am 22. Dezember in der Rems-​Zeitung!











