Culturissimo in Leinzell mit den Kächeles

Foto: Agentur Siedepunkt

Unverfälschte Dialekt-​Comedy und heißblütige Wortgefechte warten am Samstag, 7. Januar, auf die Kulturfans in Leinzell. Das schwäbische Duo „Die Kächeles“ tritt im Rahmen der Reihe „Culturissimo“ des MV Leinzell um 20 Uhr in der Kulturhalle auf. Ute Landenberger und Michael Willkommen verkörpern auf der Bühne das skurril-​verschrobene Ehepaar Käthe und Karl-​Eugen Kächele.

Donnerstag, 22. Dezember 2022

Franz Graser

Die beiden Darsteller kannten sich schon lange aus dem Laientheater, bis sie sich Ende 2004 beim Einkaufen wiedertrafen und beschlossen, miteinander Kabarett zu machen. Inzwischen füllen sie landauf, landab die Hallen und sind auch gern gesehene Gäste im Fernsehen.







Karten zu 20 Euro gibt es im Vorverkauf bei Moni’s Lädle in Leinzell, dem Sanitätshaus Brendle in Schwäbisch Gmünd und dem Online-​Shop www​.mv​-leinzell​.de oder an der Abendkasse zu 22 Euro.





