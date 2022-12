Gmender Fasnet enthüllt ersten Star der Prunksitzung: Elfriede Schäufele

Foto: es-​pr

Das Konzept für die Prunksitzung lautet: „Prominente Fasnetsstars treffen auf regionale Sternchen“. Elfriede Schäufele wischt dabei als schwäbische Putzfrau und „Fachkraft fürs Grobe“ den Stadtgarten humoristisch nass raus.

Donnerstag, 22. Dezember 2022

Gerold Bauer

26 Sekunden Lesedauer



Elfriede Schäufele alias „Fräulein Wommy Wonder“, die nicht zuletzt dank des SWR-​Fernsehprogramm vielen bekannt sein dürfte, ist die Putzfrau der Herzen und Fachkraft fürs Grobe, sie ist nah am Puls der Zeit und hat ein Gespür für das, was die Leute ihrer Meinung nach hören wollen und was ihrer Meinung nach gesagt werden muss.







Lesen Sie am 23. Dezember die Rems-​Zeitung und erfahren sie mehr über dieses Highlight der Gmünder Prunksitzung!







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



214 Aufrufe

104 Wörter

56 Minuten Online



Beitrag teilen