Gmünd: Neue Ideen für eine zukunftsfähige Innenstadt

Einkaufsboxen, künstliche Intelligenz, kühlende Stadtmöblierung: So will Schwäbisch Gmünd von einem Förderprogramm des Bundes profitieren. 3,3 Millionen Euro sind im Topf.

Donnerstag, 22. Dezember 2022

Was es mit dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ auf sich hat und welche Ideen es für Gmünd gibt, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Corona, Energiekrise, Inflation. „Natürlich ist es so, dass der Innenstadthandel leidet“, sagt Christof Morawitz, Vorsitzender des Gmünder Handels– und Gewerbevereins. Das, was jetzt geplant ist, ist ihm zufolge in jedem Fall „eine Verbesserung des Status quo“. Johannes Barth, Sprecher des Aktionsbündnisses „Pro Gmünd“, sieht das ähnlich. Es sei die historische Chance, die Innenstadt mit Zuschüssen attraktiver zu machen.

